Angelica Domröse Bildrechte: MDR/Stephan Flad

Angelica Domröse, 1941 in Berlin geboren, ist eine der renommiertesten deutschsprachigen Theater- und Filmschauspielerinnen. 1958 wurde sie unter 1500 Bewerberinnen für die Rolle der Sigi in Slatan Dudows Film "Verwirrung der Liebe" ausgewählt. Parallel zu den Dreharbeiten begann sie ihr Schauspielstudium an der HFF Potsdam-Babelsberg. In legendären Inszenierungen, zuerst am Berliner Ensemble, ab 1966 an der Berliner Volksbühne, feierte sie Theatererfolge.



Im Film übernahm sie bald Charakterrollen, etwa in Joachim Haslers "Chronik eines Mordes" (1964) und in der Fontane-Adaption "Effi Briest" (1969). Als alleinstehende junge Mutter "Paula" in Heiner Carows Kultfilm "Die Legende von Paul und Paula" (1973) wurde sie landesweit bekannt.



1980 siedelte Angelica Domröse gemeinsam mit ihrem Mann Hilmar Thate in die Bundesrepublik über. Sie arbeitete überwiegend am Schillertheater Berlin und konnte mit großen Bühnenrollen bei Peter Zadek und George Tabori an ihre früheren Erfolge anknüpfen. Beim Fernsehen arbeitete sie mit Regisseuren wie Frank Beyer, Egon Günther und Michael Haneke zusammen und war unter anderem in TV-Serien wie Helmut Dietls "Kir Royal" und "Der Alte" zu sehen. Sie hielt Vorlesungen an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch und führte Theaterregie in Berlin und Meiningen.



Für den MDR stand Angelica Domröse in großen Hörspielproduktionen wie "Der Graf von Monte Christo" (1997), "Die Päpstin" (1999) und "Die Affäre Winckelmann" (2009) vor dem Mikrophon. Im Frühjahr 2003 erschien ihre Autobiographie unter dem Titel "Ich fang mein Leben ein".