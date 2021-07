Manfred Krug, 1995 Bildrechte: MDR/Hillert

Manfred Krug, am 8.2.1937 in Duisburg geboren, wächst nach der Scheidung der Eltern beim Vater auf, der arbeitsuchend 1949 mit ihm nach Leipzig geht. Nach einer Lehre als Stahlschmelzer in Brandenburg bewirbt sich Krug an der staatlichen Schauspielschule in Ost-Berlin. Wegen "disziplinarischer Schwierigkeiten" hinausgeworfen, gelingt es ihm 1955 am "Berliner Ensemble" unter Brecht die Bühnenreifeprüfung abzulegen. Ab 1957 arbeitet er als freischaffender Darsteller für DEFA und den Deutschen Fernsehfunk. Unter dem Pseudonym Clemens Kerber schreibt Krug Texte für vier LPs, die er als Sänger zusammen mit Günther Fischer bei AMIGA produzierte.



Walter Felsenstein holt ihn 1970 als "Sporting Life" in seine "Porgy and Bess"-Inszenierung an die Komische Oper. Krugs Protest gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann im November 1976 setzt seiner Karriere als Kino- und Platten-Star in der DDR ein jähes Ende. Nach vehementen Repressalien beantragt Krug am 16.4.1977 die Ausreise und übersiedelte mit der Familie am 20.6.1977 nach West-Berlin. Mit TV-Serien wie "Auf Achse" (1978-1993) oder "Liebling, Kreuzberg" (1986-1998) sowie seinem Tatort-Kommissar Stöver (1984-2001) spielt sich Krug in die Herzen eines gesamtdeutschen Publikums. 2001 hängt er die Schauspielerei an den Nagel und widmet sich der Schriftstellerei (Autobiographie: "Mein schönes Leben" 2003), sowie Musikproduktionen und Konzerten. Er stirbt am 21.10.2016 im Alter von 79 Jahren an einer Lungenentzündung und wird auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf beigesetzt.