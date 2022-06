Bernhard Minetti, 1905 in Kiel geboren, gilt als Jahrhundertschauspieler. Nach einem kurzen Studium der der Germanistik und Theaterwissenschaften in München, wechselte er 1925 an die neu gegründete Schauspielschule des Berliner Staatstheaters. Sein erstes Engagement erhielt er am Reußischen Theater in Gera, später war er unter Leopold Jessner und Gustaf Gründgens Mitglied des Ensembles des Preußischen Staatstheaters in Berlin. Beim Film wirkt er unter anderem in Alfred Döblins "Berlin Alexanderplatz" mit.



1947 kam Bernhard Minetti ans Deutsche Schauspielhaus in Hamburg. Seit Mitte der 1960er-Jahre bis zu dessen Schließung gehörte er dem Ensemble des Schillertheaters an. In den 1970er-Jahren spielte er die Hauptrolle in den Uraufführungen der Stücke von Thomas Bernhard. Der österreichische Dramatiker schrieb ihm ein ureigenes Drama mit dem Titel "Minetti". Seine letzte künstlerische Heimat fand er am Berliner Ensemble. Bernhard Minetti starb am 12. Oktober 1998 in Berlin.