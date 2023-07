In den fortschreitenden skurrilen Zusammenhängen treten außerdem auf: ein Pitbull-Besitzer und leidenschaftlicher Sammler alter Schreibmaschinen, eine tote Frau, die in Port-Nicolas von der Steilküste gestürzt ist, die alte Prostituierte Marthe sowie die arbeitslosen jungen Historiker Mathias, Marc und Lucien, genannt die drei "Evangelisten" – sie und Marthe sind Fred Vargas-Fans bereits aus anderen Büchern bekannt. Fans wissen auch, dass die Krimis der außergewöhnlichen Autorin sehr skurril, dabei subtil, spannend, unterhaltsam und auch poetisch sind. So viel auf einmal. Und wer noch kein Fan ist, wird es möglicherweise beim Hören von "Das Orakel von Port-Nicolas".

Insgesamt gibt es drei Romane mit Louis Kehlweiler: "Die schöne Diva von Saint-Jacques" (Original: Debout les morts), "Das Orakel von Port Nicolas" (Original: Un peu plus loin sur la droite) und "Der untröstliche Witwer von Montparnasse" (Original: Sans feu ni lieu). Außerdem berühmt sind die Fred Vargas-Krimis um den Kommissar Jean-Baptiste Adamsberg und dessen Gegenpol Inspektor Adrien Danglard.

Das Hörbuch zum Krimi "Das Orakel von Port-Nicolas" von Fred Vargas erschien bei DAV. Bildrechte: der audio verlag

Fred Vargas heißt eigentlich Frédérique Audoin-Rouzeau. Sie wählte ihren Künstlernamen in Anlehnung an die Filmfigur "Maria Vargas" aus dem Film "Die barfüßige Gräfin" mit Ava Gardner. Vargas wurde 1957 in Paris geboren und ist Mittelalterarchäologin und Archäozoologin, sie arbeitet in der Grundlagenforschung beim CNRS, dem Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung. Ihre Kriminalromane schreibt sie ausschließlich in den Ferien. Den wissenschaftlichen Hintergrund spürt man in ihren Büchern, vielleicht auch, dass ihr Bruder Historiker ist, ihre Schwester Malerin und ihr Vater zu den Surrealisten gehörte. Fred Vargas zählt zu den bedeutendsten französischen Krimi-Autorinnen. Ihr Werk wurde in 40 Sprachen übersetzt und mit vielen Krimipreisen ausgezeichnet.

Die Krimi-Schiftstellerin Fred Vargas ist außerdem Mittelalterarchäologin und Archäozoologin. Bildrechte: dpa

Die Schauspielerin und Synchronsprecherin Suzanne von Borsody wurde 1957 in München geboren und stammt aus einer Künstlerfamilie. Sie hatte zunächst Engagements am Schauspielhaus Frankfurt und am Schillertheater Berlin, bis sie sich ab den früher 90er-Jahren fast ausschließlich dem Film zuwendete. Für ihre erste größere TV-Film-Rolle in der Serie "Beate S" erhielt sie gleich den Adolf Grimme-Preis und die Goldene Kamera. Für den Fernsehfilm "Dunkle Tage" bekam sie den Deutschen Fernsehpreis als beste Schauspielerin.

Suzanne von Borsody ist Botschafterin für UNICEF und weitere soziale Projekte. Ihr soziales Engagement wurde 2006 mit dem ARD-Medienpreis "Brisant Brillant" ausgezeichnet. Sie ist außerdem Vorsitzende der deutschen Fernsehjury des CIVIS-Preises (Europäischer Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt).

Suzanne von Borsody ist Schauspielerin und Synchronsprecherin. Bildrechte: dpa