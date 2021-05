Das Meerwunder

Die Rahmenhandlung spielt in einer italienischen Stadt am Mittelmeer. Der Ich-Erzähler, ein junger Literat, lernt einen Mann namens Philippo Ottinierie kennen, der ihn in den "Klub der Lichtstümpfe", eine Art Geheimloge von Sonderlingen, einlädt. Er zeigt ihm die in den Räumen aufbewahrten Raritäten, darunter das Journal und die Gallionsfigur eines gesunkenen Schiffs. Am darauffolgenden Abend erscheint überraschend der Besitzer dieser Gegenstände, von den Logenbrüdern Cardenio genannt, im Klub und erzählt seine unglaubliche Lebensgeschichte.

Auf seiner ersten Fahrt als Kapitän hat Cardenio einem anderen Seemann die Frau abspenstig gemacht. Nach einigen Jahren auf See lässt er sich aus Eifersucht mit ihr auf einer einsamen Hallig nieder. Doch das Leben auf der Insel bekommt der Seekatze, wie die Frau genannt wird, nicht und eines morgens findet er ihre Leiche am Strand. Cardenio verewigt sie in einer hölzernen Gallionsfigur, die er an seiner neuen Barke anbringen lässt, und sticht wieder in See.

Es war keine Seereise, die ich tat wie die andern vorher. Als ich diesmal die Anker gelichtet, war ich befreit von der alten Welt und befand mich in einer, die ich mit einigem Recht als Zwischenreich bezeichnen könnte. Es war eben das Reich meiner Galionsfigur, nur dass ich von der Seite des menschlichen Lebens, sie von der Seite des menschlichen Todes mit ihm verbunden war. Gerhart Hauptmann Das Meerwunder

Nach dem Untergang seines Schiffs strandet Cardenio mit dem Koch Sarrazin und der Gallionsfigur auf einer einsamen Insel. Das Kultbild, das Sarrazin am Giebel ihrer Schutzhütte befestigt, scheint zum Leben zu erwachen. Ein Meerweib taucht auf und lockt die Schiffbrüchigen mit betörendem, sirenenhaftem Gesang.

Der Schriftsteller Gerhart Hauptmann

Gerhart Hauptmann, 1862 in Schlesien geboren, zeigte schon früh sein dichterisches Interesse. Er besuchte 1880-82 die Kunst- und Gewerbeschule zu Breslau; 1882-88 hörte er Vorlesungen an deutschen und schweizerischen Universitäten. 1887 veröffentlichte er seine Novelle "Bahnwärter Thiel". Mit der skandalumwitterten Uraufführung des sozialkritischen Dramas "Vor Sonnenaufgang" wird Hauptmann 1889 zu einem der führenden Dramatiker der Moderne.



Seit 1901 lebte Hauptmann mit seiner zweiten Frau, Margarete Marschalk, einer Schauspielerin und Musikerin in Agnetendorf (heute Jagniątków, Polen), auf Hiddensee, in der Südschweiz und an der italienischen Riviera. 1912 wurde Hauptmann mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt. In der Weimarer Republik galt er als möglicher Reichspräsident. Nach 1933 zog sich Hauptmann weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück, verlor aber durch seine ambivalente Haltung zu den neuen Machthabern an Ansehen. Er starb 1946 in Agnetendorf und wurde auf der Insel Hiddensee bestattet.

Der Sprecher Richard Münch

Richard Münch, 1916 in Gießen geboren, besuchte die Hochschule für Theater in Frankfurt. Sein Bühnendebüt gab er 1937 in Gerhart Hauptmanns "Hamlet in Wittenberg" an den Städtischen Bühnen Frankfurt.