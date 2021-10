Der Schriftsteller Joseph Roth (1894-1939) Bildrechte: IMAGO / Allstar

Joseph Roth wurde als Sohn jüdischer Eltern am 2. September 1894 in Brody/Ostgalizien geboren. 1913 begann er ein Studium an der Universität in Lemberg. Ab 1914 studierte er Germanistik und Philosophie in Wien. 1923 erschien sein erster Roman "Das Spinnennetz", in dem er die Gefahr für Europa, die von den Nazis ausgehen würde, sehr früh vorausahnte.



Der Autor von Klassikern wie "Hiob", "Radetzkymarsch", "Die Rebellion" oder "Hotel Savoy" zählte in der Weimarer Republik zu den angesehensten Feuilletonisten. Er verfasste Reportagen, Reiseberichten, Buchrezensionen, Theater- und Filmkritiken für die wichtigsten deutschsprachigen Blätter. Er lebte in Wien und Berlin und emigrierte nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten über Marseille und Nizza nach Paris. Joseph Roth starb am 27. Mai 1939 im Pariser Exil an den Folgen einer schweren Alkoholsucht.