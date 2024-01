Kurt Tucholsky wurde 1890 in Berlin geboren. Der analytische Blick des Autors und promovierten Juristen zeigt sich in seiner Arbeit als Journalist und Schriftsteller und als Herausgeber der Satirezeitschrift "Ulk". Er veröffentlichte auch unter den Pseudonymen Peter Panter, Teobald Tiger oder Ignaz Wrobel. Tucholsky kritisierte Militarismus, Spießertum und Vorurteile sowie Politiker, die seiner Ansicht nach den erstarkenden rechten Kräften in der Weimarer Republik nicht entschlossen genug entgegen traten. Ab 1926 lebte er in Frankreich und Schweden und verfolgte die Entwicklungen in Deutschland aus der Distanz. Am 21.Dezember 1935 verstarb er im Alter von 45 Jahren.