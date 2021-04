Heute bin ich also frei oder kehre vielmehr in die Gefangenschaft zurück. Das Joch der Geschäfte wird wieder auf mir lasten; […] Hatte man mich etwa denn in mein Zimmer verbannt, – in diese paradiesische Gegend, die alle Güter und Schätze der Welt in sich birgt, um mich zu bestrafen? Ebenso gut könnte man eine Maus in eine Vorratskammer einsperren.

Matthias Bundschuh Bildrechte: Simon Pauly

Matthias Bundschuh, 1966 in Gütersloh geboren, wuchs in Bonn auf. Er studierte Schauspiel am Royal Holloway College in London, am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Es folgten Festengagements an den Münchner Kammerspielen und am Deutschen Theater Berlin, sowie Gastengagements u. a. am Deutschen Schauspiel Hamburg, am Schauspielhaus Zürich und an der Deutschen Oper Berlin.



Neben seiner Theaterarbeit wirkt Matthias Bundschuh regelmäßig in Film- und Fernsehproduktionen mit. Er spielte u. a. in den Kriminalserien "Tatort", "Polizeiruf 110" und "Bella Block". Einem breiten Publikum ist er durch die Rolle des Thorsten im mehrfach ausgezeichneten Kinofilm "Shoppen" bekannt.