Das Werk ist eine Hommage an das Land, die französische Sprache und Kultur, der sich Heinrich Mann seit seiner Jugend verbunden fühlte. Und zugleich ist es eine Weiterführung seines umfangreichen politischen Engagements mit literarischen Mitteln. Die Lebensgeschichte des humanistischen, volksverbundenen Herrschers gestaltete Mann bewusst als utopischen Gegenentwurf zum Nazi-Regime. In einem Essay bemerkt er zu seinem historischen Roman:

In Frankreich hatten sie einen Fürsten, der war der Fürst der Armen und Unterdrückten, wie er der Fürst der Denkenden war. [...] Aus seinen Abenteuern, Taten, Leiden habe ich eine lange Reihe von Bildern und Szenen gemacht, bunt zu lesen und bunt anzusehen. Alle zusammen haben den Sinn, dass das Böse und Furchtbare überwunden werden kann durch Kämpfer, die das Unglück zum Denken erzog, wie auch durch Denkende, die gelernt haben zu reiten und zuzuschlagen. Heinrich Mann über "Die Jugend des Königs Henri Quatre" Ein denkwürdiger Sommer

Die Lebensgeschichte des Königs Henri IV.

Paris während der Bartholomäusnacht 1572, zeitgenössisches Gemälde von François Dubois Bildrechte: imago images/UIG Henri ist noch der Prinz von Navarra, als er nach Paris kommt, wo Katharina de Medici für ihren minderjährigen Sohn Karl IX. regiert. Der Hugenotten-Prinz Henri soll mit Margot, der Schwester des katholischen Königs Karl IX. vermählt werden. Die Hochzeit, als Zeichen der Versöhnung zwischen den verfeindeten Konfessionen gedacht, wird zum Blutbad. Katharina und ihr Sohn, König Karl IX., befehlen, Henris Gefolge sowie die in Paris lebenden Hugenotten niederzumetzeln. Tausende Protestanten sterben in der Bartholomäusnacht vom 23. zum 24. August des Jahres 1572.

Der neuvermählte Henri wird gefangen genommen. Um sein Leben zu retten, konvertiert er zum katholischen Glauben. 1576 gelingt ihm die Flucht aus dem Louvre. Im Süden des Landes bekennt er sich wieder zum Protestantismus und verwaltet als Gouverneur die südwestlichen Provinzen Frankreichs. Hier versucht er erstmals, seine Überzeugungen von einer humanen Regentschaft umzusetzen. Getragen von den Wünschen und Hoffnungen des Volkes, wird er Führer der hugenottischen Partei.



König Heinrich III., in Machtkämpfe mit der Liga verstrickt, bestimmt Henri zum Thronfolger. Nach dessen Tod meldet Henri seinen Anspruch auf die Krone an, doch die katholische Liga und ihr Verbündeter Philipp von Spanien weigern sich, das Vermächtnis des ermordeten Königs zu erfüllen und den Thron an den protestantischen Ketzer auszuliefern. Vergeblich versucht Henri, Paris zu erobern und entschließt sich schließlich, aus Gründen der politischen Vernunft, erneut zum katholischen Glauben zu konvertieren. Ein gewagter Schritt, der in den Augen der Hugenotten einem Verrat gleichkommt.

1594 wird Henri in Chartres zum König von Frankreich gekrönt. Er beendet die Glaubenskriege und gewährte den Hugenotten mit dem Edikt von Nantes Religionsfreiheit. Nach Kräften versucht er, die Wirtschaft wiederzubeleben und einen starken Zentralstaat aufzubauen. Und er fasst einen großen Plan: Einen Bund europäischer Staaten will er schaffen, damit endlich Frieden herrscht.

Der Friede ist seinen Preis wert, wenn nicht wir allein ihn tragen, sondern alle christlichen Staaten überein. Ich und meine Verbündeten werden alle überzeugen, wo ihr Vorteil und ihre Sicherheit sind. Nirgends sonst, als in einem Völkerbund. Heinrich Mann Die Vollendung des König Henri Quatre

Ein weitblickender, kluger politischer Vorsatz, der aber nicht mehr in Erfüllung gehen soll. Am 14. Mai 1610 fällt Henri IV. einem Attentat zum Opfer.

Der Schriftsteller Heinrich Mann

Heinrich Mann wurde am 27. März 1871 als erster Sohn eines Lübecker Senators, Großkaufmanns und Reeders geboren. Nach dem Abgang vom Gymnasium im Oktober 1889 begann er eine Buchhandelslehre bei "Zahn & Jaensch" in Dresden. 1890-1892 volontierte er in Berlin beim S. Fischer Verlag und studierte als Gasthörer an der Universität. Ab 1885 veröffentlichte er erste Erzählungen.