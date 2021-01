Eine Liebe aus Nichts

Die Ich-Erzählerin, eine junge Frau von etwa 30 Jahren, reist von Paris in die DDR, die sie unlängst verlassen hat, um in Weimar an der Beerdigung des Vaters teilzunehmen. Die Reise bildet den Rahmen dieser wehmütigen Vater-Tochter-Geschichte.

Der Vater, ein jüdischer Journalist, war als überzeugter Kommunist nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Londoner Exil nach Ost-Berlin gegangen, um "ein neues Deutschland" aufzubauen. Die Mutter, die er in London geheiratet hatte, folgte wenig später. Er machte Karriere, wurde aber nicht heimisch. Die Tochter sah ihn nach der frühen Scheidung der Eltern nur an den Wochenenden.

So ist unsere Liebe, weil wir immer getrennt voneinander lebten und wegen der wechselseitigen Forderungen, die nie erfüllt wurden, nur wie eine Liebe von weither geblieben, so als sei es nur ein Einsammeln von Begegnungen und gemeinsamen Erlebnissen gewesen und nie ein Zusammensein. Barbara Honigmann Eine Liebe aus Nichts

Die Protagonistin erzählt von ihrem Leben in Ost-Berlin. Sie erinnert sich an den Vater, an Begegnungen, die späteren Ehefrauen, an Geschichten und Träume. In Briefen und Tagebucheinträgen lässt sie ihn selbst zu Wort kommen.

Auf zugleich nahe und distanzierte Weise beschreibt Barbara Honigmann die schwierige Doppelexistenz eines deutschen Juden, der überall ein Fremder bleibt; ihr kompliziertes Verhältnis zum Vater und zur DDR, der sie schließlich den Rücken kehrt.

Die Schriftstellerin Barbara Honigmann

Barbara Honigmann wurde 1949 in Ost-Berlin geboren. Nach dem Studium der Theaterwissenschaft arbeitete sie als Dramaturgin und Regisseurin, unter anderem an der Volksbühne und am Deutschen Theater Berlin. Seit 1975 ist sie freischaffende Schriftstellerin und Malerin. 1984 entschloss sie sich zur Ausreise aus der DDR und Übersiedelung nach Straßburg, wo sie heute mit ihrer Familie lebt.



Mit dem Prosaband "Roman von einem Kinde", der 1986 erschien, gelang ihr der literarische Durchbruch. Es folgten die Romane "Eine Liebe aus nichts" und "Soharas Reise". Neben weiteren Prosawerken wie "Am Sonntag spielt der Rabbi Fußball", "Alles, alles Liebe" und "Ein Kapitel aus meinem Leben" hat sie auch Essays, Theaterstücke und Hörspiele veröffentlicht.

Zu ihren zahlreichen Auszeichnungen gehören unter anderem der Kleist-Preis und der Koret Jewish Book Award. Für ihren jüngsten Roman "Georg" erhielt Barbara Honigmann 2020 den Literaturpreis der Stadt Bremen.

Die Sprecherin Nina Petri

Nina Petri, 1963 in Hamburg geboren, absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung an der Westfälischen Schauspielschule Bochum. Sie spielte in zahlreichen nationalen sowie internationalen Film- und Fernsehproduktionen, darunter Sönke Wortmanns Filmkomödie "Allein unter Frauen" (1991), Tom Tykwers Kultfilm "Lola rennt" (1998) und Doris Dörries Tragikomödie "Bin ich schön?"(1998). Für ihre Arbeit vor der Kamera wurde sie zum Beispiel mit dem Bayerischen Filmpreis und dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet.