Javier Marías erzählt in seinem kriminalistisch grundierten Roman von Liebe und Begehren, vom Umgang mit Trauer und Tod, von Lüge, Täuschung und Selbstbetrug. In Gesprächen und inneren Monologen lässt er seine Protagonistin über grundlegende Fragen reflektieren. Wer bin ich, wenn ich verliebt bin? Wozu ist jemand bereit, wenn Liebe zur Obsession wird? Wie lässt sich ein Mord legitimieren? Wie in seinem Bestseller "Mein Herz so weiß" zeigt sich Marías als großer Erzähler und genauer Beobachter menschlicher Gefühlsregungen.

Javier Marías wurde 1951 als Sohn eines vom Franco-Regime verfolgten Philosophen in Madrid geboren. Er wuchs zunächst in den USA auf, 1959 kehrte die Familie nach Spanien zurück. Nach dem Schulabschluss studierte er Literaturwissenschaft und Philosophie in Madrid. Er arbeitete als Übersetzer und lehrte an verschiedenen Universitäten, u. a. in Oxford, am Wellesley College in den USA und in Madrid.