Ausschnitt aus "Mit den Augen des Westens" "Staatsrat Mikulin war ein gutmütiger Mensch und wünschte niemandem etwas Böses. Überdies (da er selber zur Reform neigte) hatte der junge Student einen günstigen Eindruck auf ihn gemacht – augenscheinlich kein Narr. Zugleich wollte es das Schicksal, dass Staatsrat Mikulin mit der Versetzung auf einen sehr verantwortungsvollen Posten belohnt wurde – auf den Posten des Direktors der polizeilichen Überwachung Europas. Als er sich daran machte, den Apparat zu verbessern, der die Betätigung der Revolutionäre im Ausland verfolgte, fiel ihm Rasumow wieder ein. Es war, als hätten die Revolutionäre selbst ihm ein Instrument gereicht, das mit der erforderlichen Glaubwürdigkeit ausgestattet war, dort einzudringen, wo der gewöhnliche Spitzel keinen Zugang fand!"

Joseph Conrad – Seefahrer und Schriftsteller

Der Schriftsteller Joseph Conrad Bildrechte: IMAGO / UIG Als Joseph Conrad am 3. Dezember 1857 als Józef Teodor Konrad Korzeniowski und Sohn polnischer Landadliger bei Berditschew im Russischen Kaiserreich zur Welt kam, gab es zwar eine polnische Nation, aber keinen polnischen Staat. Die Großmächte Preußen, Österreich und das zaristische Russland hatten das Land zuletzt 1793 unter sich aufgeteilt, was von den meisten Polen als schmachvoll empfunden wurde. Conrads Vater, ein Verfechter eines freien und demokratischen Polen, setzte sich gegen die russische Herrschaft zur Wehr, wurde verhaftet und starb in der Verbannung.



Früh schon zog es den Sohn auf die Meere. Er ging mit 17 Jahren gegen den Willen seiner Familie – seine Eltern lebten da schon nicht mehr – nach Marseille, um als Lehrling bei der französischen Handelsmarine zu arbeiten, und reiste zwischen 1875 und 1878 dreimal in die Karibik. Dann wechselte er zur britischen Handelsmarine und erwarb 1884 die britische Staatsbürgerschaft. Er legte alle notwendigen Seeprüfungen ab und besaß schließlich das Kapitänspatent. Seine Reisen führten ihn nach Borneo, Malaysia, Südamerika und zu verschiedenen südpazifischen Inseln. Auf den langen Expeditionen begann er zu schreiben, und im Alter von 36 Jahren beschloss er, sich ganz der Literatur zu widmen. Seit dieser Zeit nannte er sich selbst Joseph Conrad.

Literarischer Durchbruch mit "Spiel des Zufalls"

Conrad schrieb in englischer Sprache, obgleich er diese erst mit 21 Jahren zu erlernen begonnen hatte. 1895 veröffentlichte er seinen ersten Roman "Almayer's Folly", deutsch: Almayers Wahn. Lange Zeit war er auf Gönner angewiesen bis er 1914 seinen literarischen Durchbruch mit "Spiel des Zufalls" hatte. Seine Romane und Erzählungen zählen zu den wichtigsten Werken der englischen Literatur des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts.

Als Joseph Conrad endgültig die Leere der weiten Meere mit der Leere des weißen Papiers vertauschte, lagen 20 Jahre Seefahrt hinter ihm. Ab jetzt rang er nicht mehr mit den Kräften der ungebändigten Natur, sondern mit denen der Sprache. Doch das Schreiben war für ihn ein nicht weniger mühsames Geschäft, es nahm ihn ganz und gar gefangen, trieb ihn an die Grenzen der Erschöpfung. Wie der Prophet alter Zeiten mit dem Herrn gerungen habe, meinte Conrad einmal, so habe er um seine Schöpfung gerungen, "um das Vorgebirge der Küste, um die Düsterkeit der Bucht, um das Licht auf dem Schnee, um die Wolken am Himmel und um den Lebensatem, den ich den männlichen und weiblichen Gestalten, den Südamerikanern und den Angelsachsen, den Juden und den Heiden einhauchen musste."

Verfilmungen von Francis Ford Coppola und Alfred Hitchcock

Joseph Conrad starb am 3. August 1924 in Kent/England. Die meisten seiner berühmten Bücher sind später verfilmt worden. "Apocalypse Now" von Francis Ford Coppola etwa beruht auf Conrads Novelle "Herz der Finsternis", wobei die Handlung in die Zeit des Vietnamkrieges gelegt wurde, und "Der Geheimagent" wurde schon 1936 von Alfred Hitchcock mit Oskar Homolka als Verloc unter dem Titel "Sabotage" verfilmt.

Der Schauspieler Sylvester Groth liest "Mit den Augen des Westens" von Joseph Conrad. Bildrechte: dpa

Der Sprecher Sylvester Groth

Sylvester Groth, 1958 in Jerichow Sachsen-Anhalt geboren, kam als Elfjähriger nach Leipzig, wo er als Sprecherkind in Hörspiel-Produktionen mitwirkte. Von 1977-1980 studierte er an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin. Es folgten Engagements an Theatern in Schwerin, Dresden, Ost- und West-Berlin, hier von 1986 bis 1989 an der Schaubühne. Weitere Stationen waren das Residenztheater, die Münchner Kammerspiele, das Berliner Ensemble, das Wiener Burgtheater sowie die Salzburger Festspiele.

Seine Laufbahn als Kinoschauspieler begann Sylvester Groth in der Hauptrolle von Frank Beyers DEFA-Streifen "Der Aufenthalt" (1982), fand später internationale Höhepunkte wie in Quentin-Tarantinos "Inglourious Basterds" (2009) und hat sich 2017 mit "In Zeiten des abnehmenden Lichts" manifestiert. 2017 ehrte ihn die DEFA-Stiftung für seine herausragenden Leistungen im deutschen Film.