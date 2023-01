Katherine Mansfield in der Lesezeit

Die Auswahl dieser Lesezeit reicht von frühen Arbeiten wie "Rosabels Tagtraum" und "Der Pendelschlag" über die Erzählstudie "Psychologie" bis zu Mansfields letzter vollendeter Geschichte "Der Kanarienvogel".

"Der Pendelschlag" und "Deutsche beim Fleisch" erschienen 1911 in Mansfields erster Erzählsammlung "In einer deutschen Pension". Sie entstand im Zuge eines längeren Kuraufenthalts 1909 in Bad Wörishofen, wohin ihre Mutter sie "zur Erholung" geschickt hatte. Mansfield war nach einer Affäre geworden schwanger, erlitt allerdings eine Fehlgeburt erlitt. Mit ihren pointierten Porträts und humorvollen Alltagsbeobachtungen aus dem deutschen Kurort gelang ihr der literarische Durchbruch.

In Bad Wörishofen hatte Mansfield ein Liebesverhältnis mit dem polnischen Schriftsteller und Übersetzer Florian Sobeniowski, der sie mit dem Werk Anton Tschechows bekannt machte. Allerdings steckte Sobeniowski sie vermutlich auch mit Gonorrhöe an, einer damals unheilbaren Krankheit, die ihre Gesundheit ruinierte. In der Erzählung "Der Pendelschlag" hat die unglückliche Romanze ihren literarischen Niederschlag gefunden.

Zitat aus "Der Pendelschlag" "Sie waren ja wie zwei Patienten im gleichen Krankenhaussaal gewesen – jeder hatte Trost in der Krankheit des anderen gesucht – eine reizende Grundlage für ein Liebesverhältnis! Das Unglück hatte ihre Köpfe zusammengebumst; sie hatten einander angeschaut, und verblüfft über den Zusammenprall, hatten sie Mitgefühl empfunden."

Mit psychologischer Raffinesse und subtilem Humor beschreibt Katherine Mansfield zwischenmenschliche Beziehungen. Einem weiteren Künstlerpaar widmet sie sich in der 1920 erschienenen Erzählung "Psychologie". Sie handelt von einem Schriftsteller und einer Schriftstellerin, die trotz großer Zuneigung nur intellektuell miteinander verkehren. Während sie Tee serviert und man über Literatur plaudert, brodelt es unter Oberfläche.

Zitat aus "Psychologie" "Das Beste war, dass sie beide alt genug waren, um ihr Abenteuer voll und ganz und ohne irgendwelche dummen Gefühlskomplikation zu genießen. Sie sahen es ganz deutlich: die Leidenschaft hätte alles verdorben; [. . .] sie hatten ihre Erlebnisse gehabt, die kostbar und mannigfaltig gewesen waren, doch jetzt war die Zeit für die Ernte gekommen - die Ernte. Würden seine Romane nicht ganz hervorragende Romane werden? Und ihre Theaterstücke: wer sonst außer ihr besaß ein so hervorragendes Gefühl für die echte englische Komödie?"

Wiederkehrende Themen in Mansfields Geschichten sind Klassenunterschiede, gesellschaftliche Konventionen, die Ehe und weibliche Sexualität. Häufig rückt sie Frauen in den Mittelpunkt, die sich in ihrer gesellschaftlichen Rolle gefangen fühlen, die manchmal aufbegehren, doch meist nur in der Fantasie.

Die junge Hutverkäuferin in der Erzählung "Rosabels Tagtraum" ist so eine typische Mansfieldsche Heldin. In Gedanken nimmt sie den Platz einer wohlhabenden Kundin ein, nachdem deren gutaussehender Begleiter ihr ein Kompliment gemacht hat und träumt von einem luxuriösen Leben an seiner Seite. In "Die schwarze Mütze" ist das Glück für die Protagonistin schon zum Greifen nah. Sie will ihren Ehemann verlassen, um mit ihrem Liebhaber ein neues Leben anzufangen. Doch, wie so oft bei Mansfield, wirft eine scheinbare Belanglosigkeit sie aus der Bahn.

Das für die Moderne typische Merkmal tiefer Entfremdung findet sich in vielen Erzählungen Mansfields. Immer wieder widmet sie sich Außenseitern, erzählt von Isolation und Einsamkeit, Gefühlen, die sie selbst kannte. In "Der Kanarienvogel" berichtet eine alleinlebende Frau vom Verlust ihres geliebten Tieres. Sie weiß, sie wird darüber hinwegkommen, die Traurigkeit aber gehört zum Leben dazu: