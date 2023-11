In einem Interview mit MDR KULTUR sagte Lutz Seiler einmal , es gäbe keinen vernünftigen Grund, Gedichte zu schreiben. Mit Gedichten begann sein Schreiben. 1995 erschien sein erster Band "berührt/geführt". Seitdem sind viele Lyrikbände erschienen, Erzählungen, Essays und die Romane "Kruso" und "Stern 111". Für sein Werk erhielt der Lyriker und Schriftsteller an die 30 Preise, zuletzt den renommiertesten Literaturpreis Deutschlands, den Georg-Büchner-Preis .

Nach einer Lehre als Baufacharbeiter arbeitete Seiler zunächst als Zimmermann und Maurer. Das Interesse an Literatur kam während der Armeezeit in der NVA, es entstanden erste Gedichte. Er studierte Geschichte und Germanistik an der Martin-Luther-Universität in Halle (Saale). 1990 ging Seiler nach Berlin, wo er einige Jahre als Kellner arbeitete. Heute lebt Seiler in Wilhelmshorst und Stockholm.