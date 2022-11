Marcel Proust (10.07.1871 bis 08.11.1922) kommt als ältester Sohn eines wohlhabenden Arzt-Ehepaares zur Welt, was ihm zeitlebens eine finanziell unbeschwerte Existenz ermöglichen wird. Lange führt er das mondäne Leben eines Dandys und Flaneurs, ist ständiger Gast in den Salons. Der Tod seiner über alles geliebten Mutter 1905 stürzt ihn in eine tiefe Krise. Fortan versinkt er in der Arbeit an seinem monumentalen Romanzyklus "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" ("La recherche du temps perdu"), das Schreiben daran wird ihm zum Sinn des Lebens.



Sein Rückzug in die Festung seines schalldichten Arbeits- und Schlafzimmers ist bis heute berühmt. Die Veröffentlichung der ersten beiden Bände seines opus magnum: "In Swanns Welt" und "Im Schatten junger Mädchenblüte" findet zu seinen Lebzeiten statt, für letzteres erhält er 1919 den Prix Goncourt. Die folgenden Bände gibt sein Bruder nach Prousts Tod heraus. Die riesige Ich-Erzählung über Prousts Epoche und sein Leben, es ist ein Werk über Erinnerung und Leben und umfasst über 4.000 Seiten.