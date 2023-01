Bjarne Mädel als Heiko "Schotty" Schotte in "Der Tatortreiniger". Bildrechte: imago/Revierfoto

Bjarne Mädel, 1968 in Hamburg geboren, studierte zunächst Theaterwissenschaften in Erlangen und anschließend Schauspiel an der Film- und Fernsehhochschule in Potsdam-Babelsberg. Nach seinem langjährigem Engagement am Schauspielhaus Hamburg erlangte Bjarne Mädel große Bekanntheit vor allem mit seinen Filmrollen in "Stromberg", "Mord mit Aussicht" und "Der Tatortreiniger". Für letztere erhielt er zweimal den Grimme-Preis als bester Hauptdarsteller. Mit "Sörensen hat Angst" feierte Bjarne Mädel 2020 sein Debüt als Spielfilm-Regisseur.