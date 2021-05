Bildrechte: Septime Verlag Wien

In einer eisigen Januarnacht rast ein geheimnisvoller Himmelskörper aus dem Universum zielsicher auf Galveias zu, schlägt am Ortsrand ein und verbreitet von da an einen widerlich beißenden Schwefelgestank, der über allem hängt und in alles eindringt. Die Bewohner des portugiesischen Dorfes werden brutal aus dem Schlaf gerissen, in Angst und Schrecken versetzt. Ohne eine Erklärung für dieses Ding ohne Namen zu finden, klagen sie fortan über dieses Ungemach, nehmen es jedoch stoisch hin.



Peixotos Milieuschilderung erzählt vom Zerwürfnis zwischen zwei Brüdern wegen eines Stückchens Land, erzählt von riskanten Moped-Rennen Jugendlicher, oder von einem Pfarrer, der seine Nöte im Wein versenkt. Aus der Rache einer betrogenen Ehefrau an ihrer Nebenbuhlerin entsteht plötzlich Leidenschaft füreinander und der Briefträger von Galveias reist nach Bissau, um wie jedes Jahr seine dortige, in der Heimat geheim gehaltene Familie zu besuchen: die dunkelhäutige Alice und die vier Kinder. Über allem Ortsgeschehen steht der Großgrundbesitzer und Arzt, Doktor Matta Figueira. Doch plötzlich geschieht etwas völlig Unerwartetes, dass die Alltagsquerelen in den Schatten stellt.



José Luís Peixoto, geboren 1974 in Galveias, ist ein portugiesischer Schriftsteller. Er studierte Moderne Sprachen und Literaturen an der Universidade Nova de Lisboa. Seine Romane wurden in insgesamt 20 Sprachen übersetzt. Als erstes seiner Werke erschien 2015 der Roman "Uma Casa na Escuridão" ("Das Haus im Dunkel") in deutscher Übersetzung.