Marina Frenk Bildrechte: MDR/Stephan Flad

Marina Frenk wurde 1986 in Chișinău, Moldawien geboren und kam 1993 mit ihren Eltern nach Deutschland. Sie studierte Schauspiel an der Folkwang Hochschule in Essen und spielte von 2008 bis 2015 in Festengagements am Schauspielhaus Bochum, am Centraltheater Leipzig, am Schauspiel Köln und am Maxim Gorki Theater Berlin. Seit 2015 ist sie freischaffende Schauspielerin, Musikerin und Autorin.



Sie war Sängerin in der Ostperanto-Band "Kapelsky", spielte mit der Noise-Elektro-Band "Baba Dunyah" und der Klezmer-Rock-Band "The Disorientalists". Im Studio Я am Gorki Theater zeigte sie den eigenen Abend "Celans Tiefen" mit ihren Vertonungen von Paul Celans Gedichten.



Als Darstellerin in der MDR-Hörspielproduktion "Und jetzt: die Welt!" erhielt Marina Frenk zusammen mit der Autorin Sibylle Berg den "Hörspielpreis der Kriegsblinden 2016". Ihr autobiografisches Hörspiel "Jenseits der Kastanien", eine MDR-Produktion in der Regie von Stefan Kanis, wurde 2017 mit dem CIVIS-Medienpreis ausgezeichnet. 2020 erschien ihr Debüt-Roman "ewig her und gar nicht wahr".