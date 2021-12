Schauspieler Matthias Brandt im MDR-Hörspielstudio, 2008 Bildrechte: MDR/Marco Prosch

Matthias Brandt, geboren 1961 in Westberlin als jüngster Sohn von Willy Brandt, absolvierte er seine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Sein erstes Engagement hatte er 1985 am Stadttheater Oldenburg. Er spielte danach unter anderem an den Schauspielhäusern in Bonn, Frankfurt und Zürich, am Nationaltheater Mannheim, am Bayerischen Staatsschauspiel in München sowie am Schauspielhaus Bochum.



Seit 2000 ist Matthias Brandt in vielen Rollen bei Film und Fernsehen zu sehen. Große Beachtung fand seine Darstellung des Kanzleramts-Spions Günter Guillaume im Fernsehfilm "Im Schatten der Macht" (2003). Von 2011 bis 2018 spielte er den Ermittler Hanns von Meuffels im Münchner "Polizeiruf 110".



Für seine darstellerische Leistung wurde Matthias Brandt mehrfach mit Preisen ausgezeichnet, unter anderem erhielt er den Bayerischen Fernsehpreis (2006 und 2015), den Adolf-Grimme-Preis (2009 und 20014), den Deutschen Kritikerpreis (2008) und die Goldene Kamera (2013). Der Schauspieler ist auch als Sprecher für Hörbücher und Hörspiele tätig. Für seine Leistung wurde er 2010 und 2014 mit dem Deutschen Hörbuchpreis geehrt. Bei MDR FIGARO hat er in den Hörspielen "Paradies" (2008), "Barneys Version" (2009) und "Abschied am Fluss" (2010) mitgewirkt.