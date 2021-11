Literarisches Schaffen unter finanziellem Druck

Die ersten Teile des Romans entstanden 1865 in Wiesbaden. Dostojewskij hatte kurz nach der Ankunft sein letztes Geld verspielt und konnte nicht einmal mehr sein Hotelzimmer bezahlen.

Leo Tolstoi (1828-1910) in seinem Arbeitszimmer, 1909 Bildrechte: imago/United Archives International Noch wenige Jahrzehnte zuvor konnten es sich die adligen Dichter der Romantik, für die das Schreiben meist schöner Zeitvertreib war, leisten, an angenehmen Orten auf ihre Inspiration zu warten. Autoren wie Turgenew oder auch Tolstoj lebten weitgehend von ihren Gütern und konnten sich, sei es im Ausland oder auf ihrem Gut, ihren literarischen Plänen widmen. Dostojewskij hingegen gehörte einer neueren, rasch wachsenden Gruppe von Schriftstellern an, die keinerlei finanziellen Rückhalt hatten, ganz von ihren literarischen Einkünften lebten und unter ständigem finanziellem Druck schrieben. Er bot Verlegern Sujets an, zu denen er dann, wenn diese einwilligten, die Romane schreiben wollte.

"Verbrechen und Strafe" zählt zu den Meilensteinen des modernen Kriminalromans. Vielleicht ist die Spannung, die schon die ersten Seiten des Romans prägt, auch dem Druck geschuldet, ein Publikum finden zu müssen, und vielleicht verleiht auch Dostojewskijs Schreibtempo seinen großen Romanen die innere Dynamik. Doch geht er in allem neue Wege, und trotz seiner finanziellen Abhängigkeiten bleibt er kompromisslos. Ihn interessieren die Figuren mit den großen Ideen, die Besessenen, Fanatischen, Grenzenlosen, Unangepassten.

Petersburg und Sibirien – autobiografische Bezüge

Dostojewskij lässt dabei ganz persönliche Erfahrungen einfließen – auch diejenige als Strafgefangener. Die Handlung spielt an Orten und in Verhältnissen, die er aus täglicher Erfahrung kannte. Dabei entstand eine Milieustudie aus dem Petersburg dieser Zeit, die an Tiefenschärfe nicht zu überbieten war.

Fjodor Dostojevski, Zeichnung von Konstantin Trutowski, 1847 Bildrechte: imago/United Archives International Dostojewskij wohnte in diesen Jahren in verschiedenen Wohnungen im Viertel um den Heumarkt. Hier lebten Handwerker, kleine Beamte, Händler und Studenten oft auf engstem Raum und unter kärglichen Bedingungen. Dostojewskij kannte dieses Leben in den überfüllten Wohnungen, auf der Straße, den Hinterhöfen und in den Spelunken. Er war 1837, mit knapp sechzehn Jahren, erstmals nach Petersburg gekommen, um Militär-Ingenieur zu werden.

1849 wurde er wegen der Teilnahme an der politischen Gruppierung der Petraschewzen zum Tode verurteilt; bei einer Scheinhinrichtung wurde die Strafe umgewandelt, und es folgten Gefängnis, vier Jahre Lageraufenthalt und vier Jahre Zwangsdienst in der Armee in Sibirien. Erst im Dezember 1859 erhielt er nach langen Bemühungen die Erlaubnis, wieder in Petersburg wohnen zu dürfen. Ein ganzes Jahrzehnt war er nicht in der Stadt gewesen, und seither war nicht nur er ein anderer geworden, sondern auch die Stadt hatte sich verändert – und sie veränderte sich in rasantem Tempo weiter. Heumarkt (Sennaja Ploschad) in St. Petersburg 1822-1826. Bildrechte: imago/United Archives International

Glanz und Elend der Zarenstadt

Schon für den aus der südlichen Ukraine stammenden Nikolaj Gogol war Petersburg die seelenlose Beamtenstadt und der Ort des diabolischen falschen Scheins gewesen. Und auch bei Dostojewskij hatte Petersburg immer schon etwas Bedrückendes: Er verband mit der Stadt ihren künstlichen Charakter, das Erzwungene ihrer Entstehung auf Befehl Peters I., die vermeintlich wenig menschliche Lage und das harte Klima, die vielen Opfer, die ihre Errichtung gekostet hatte. Es ist die Stadt, deren Bevölkerung insbesondere nach der Bauernbefreiung von 1861 trotz niedriger Geburtenrate explosionsartig zunahm; die Bevölkerung – mit großem Männerüberhang – verdreifachte sich zwischen Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts. Massen von ehemaligen Bauern strömten auf der Suche nach Arbeit in die Stadt, ohne dass diese sich dabei nennenswert ausgedehnt hätte; das leere Umland blieb noch unerschlossen.

Newski-Prospekt in St. Petersburg Bildrechte: IMAGO Die klassizistische Residenzstadt, in der noch die Hälfte der Häuser einstöckig und aus Holz war, verwandelte sich in unkontrolliertem Tempo in ein Banken- und Industriezentrum, in dem praktisch ohne Gesamtplanung Bahnhöfe, Fabriken, Miets- und Kaufhäuser aus dem Boden schossen und die zunehmend von Obdachlosen, von Schmutz und Krankheiten geprägt war. Petersburg entwickelte noch verstärkt ein doppeltes Gesicht von Palästen und repräsentativen Fassaden einerseits, schmutzigen Hinterhöfen, überfüllten Wohnungen und Nachtasylen andererseits. In einigen Vierteln lag die Siedlungsdichte doppelt so hoch wie im sonstigen Europa, und es kamen auf ein Zimmer bis zu acht Bewohner.

Die Abgründe eines Verbrechens

Wer heute wissen will, wie die düsteren Seiten dieser Stadt aussahen, der muss Dostojewskij lesen. Raskolnikow – dessen Name das russische Wort "raskol" assoziiert, das "Spaltung" und "Schisma" auch im religiösen Sinn bedeutet – ist ein Abbild dieser Welt. Die Gedanken dieses übersensiblen und nervlich zerrütteten jungen (ehemaligen) Studenten kommen nicht einmal im Schlaf zur Ruhe, er lebt als Einzelgänger im Dickicht der Stadt, und seine Tat isoliert ihn weiter von jeder Gemeinschaft. Er selbst bestätigt explizit die Vermutung, sein sargähnliches Zimmer habe mitgeholfen, ihn zum Melancholiker zu machen. Seine Psyche ist so phantasmagorisch und doch so präzise gezeichnet wie die Stadt.

Dostojewskijs "Verbrechen und Strafe" ist das vielleicht fulminanteste, sicher aber das folgenreichste Buch der Weltliteratur über die Abgründe eines geplanten und scheinbar gerechtfertigten Verbrechens. Es ist ein Krimi, dessen Rätsel nicht darin besteht, wer der Täter ist, und noch nicht einmal darin, wie sich das Verbrechen aufklärt. Das Verbrechen selbst ist das Rätsel, in ihm spiegelt sich die ganze Romanwelt.

So erleben wir im Kern der Handlung einen qualvollen Prozess, in dem ein Mörder seine Motivation – und seine Reue – sucht. Seine Tat verändert ihn, sie ist nicht das, was er dachte, und er selbst, so zeigt sich, ist nicht der, der er zu sein glaubte.

"Verbrechen und Strafe" als Hörerlebnis

Anna Grigorjewna Dostojewskaja, geborene Snitkina (1846-1918) Bildrechte: imago/United Archives International "Verbrechen und Strafe" entsteht genau in der Zeit, in der der Schnellschreiber Dostojewskij entdeckt, dass das Diktieren seiner Art zu schreiben am meisten entgegenkommt. Der damals ungewöhnliche Gedanke, eine Stenotypistin zu engagieren, entstand aus der Not heraus, weil er seinen "Spieler" sonst nicht fristgerecht hätte beenden können. Seine erste Stenographierhilfe war die zwanzigjährige Anna Grigorievna Snitkina, die er kurz danach heiratete. Das diktierende Verfassen wird ihm zur Gewohnheit, die er nicht mehr aufgeben wird.

Auch die letzten Teile von "Verbrechen und Strafe" sind bereits diktiert, so wie alle seine weiteren großen Romane. Nachdem mit der Übersetzung von Swetlana Geier endlich eine deutsche Fassung vorliegt, die das Brüchige, Unstete, ja manchmal Hektische und Ungeordnete der Sätze Dostojewskijs nicht eliminiert, drängt es sich geradezu auf, diesen Roman nicht (nur) zu lesen, sondern ihn auch zu hören.