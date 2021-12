120 einheimische Männer, 60 Schubkarren feinster englischer Bauweise, dutzende Spaten, Schaufeln, Hebel: Fast schon industriell mutet die Grabung an, mit der Heinrich Schliemann im Frühjahr 1873 dem Hügel Hissarlik in der Troas zu Leibe rückt. Die Troas ist jene Landschaft an der Küste des östlichen Mittelmeeres zwischen der Insel Lesbos und den Dardanellen, in der unterhalb des idäischen Hains das sagenhafte Troja gelegen haben soll, von Homer beschrieben in der Ilias, dem Versepos über den Trojanischen Krieg um die schöne Helena.

Ausgrabungsstätte von Troja auf dem Siedlungshügel Hissarlik Bildrechte: dpa Der Millionär Heinrich Schliemann ist ein Homer-Besessener. Er hat im Selbststudium griechisch und altgriechisch gelernt und er will beweisen, dass die Heldensage auf wahren Begebenheiten beruht. Unter dem Siedlungsschutt auf den Hügel Hissarlik vermutet er die "Urscholle", auf der das historische Troja gestanden haben muss. Und so lässt er den "Schliemann-Graben" durch den Berg ziehen, 14 Meter tief, bis zu 70 Meter breit. Brachiale Methoden, und damit nicht genug.

Der Schatz des Priamos

Als er auf eine Ringmauer und ein Tor stößt und auf ein palastartiges Gebäude, scheint ihm dies der Beweis: Dies war das Haus des trojanischen Königs Priamos. Schließlich stößt er auf einen Schatz und gräbt diesen, wie er später berichtet, unter Lebensgefahr aus.

Die große Festungsmauer, welche ich zu untergraben hatte, drohte jeden Augenblick auf mich einzustürzen. Aber der Anblick so vieler Gegenstände, von denen jeder einzelne einen unermesslichen Werth für die Wissenschaft hat, machte mich tollkühn und ich dachte an keine Gefahr. Die Fortschaffung des Schatzes wäre mir aber unmöglich geworden ohne die Hülfe meiner lieben Frau, die immer bereit stand, die von mir herausgeschnittenen Gegenstände in ihren Shawl zu packen und fortzutragen. Heinrich Schliemann Trojanische Alterthümer: Bericht über die Ausgrabungen in Troja

Sophia Schliemann mit dem Schmuck aus dem sogenannten "Schatz des Priamos" Bildrechte: IMAGO / Arabian Eye Bald kommen Zweifel an dieser Darstellung auf. Und tatsächlich kann nachgewiesen werden: Schliemanns griechische Frau Sophia war gar nicht vor Ort, sondern zur gleichen Zeit in Athen, um ihren Vater zu beerdigen. Ist Schliemann glaubwürdig? Jedenfalls nicht für die Regierung des osmanischen Reiches: Mit ihr hat er vereinbart, er würde die Hälfte der zu findenden Schätze an ein türkisches Museum geben – Schliemann bricht den Vertrag und schmuggelt den "Schatz des Priamos" nach Athen. Das Bild seiner jungen Frau mit dem "Diadem der Helena" macht den "Schatz des Priamos" und seinen Ausgräber weltberühmt – und der umtriebige Schliemann versteht es, seinen Ruhm immer weiter zu steigern. Als er 1890 in Neapel stirbt, gilt er als Entdecker des homerischen Troja und ist gewiss der berühmteste Archäologe seiner Zeit.

Rastlos und ehrgeizig

Begonnen hatte die Suche nach Ruhm in der Kindheit Schliemanns. Früh wird er Halbwaise, sein Vater kommt nach dem Tod der Mutter als Dorfpfarrer in Konflikte mit seiner Gemeinde, wird entlassen und kann nicht das Geld für Schulbildung seines Sohnes aufbringen. Der macht eine Krämerlehre in Fürstenberg und will so schnell wie möglich weg, schifft sich nach Venezuela ein, überlebt einen Schiffbruch vor der holländischen Küste und arbeitet sich vom Kontorboten in Rotterdam zum Inhaber eines eigenen Handelshauses in St. Petersburg hoch. Im Amerika der Goldgräber-Ära gründet er eine Bank, im Russland des Krimkrieges wird er als Lieferant des Heeres zum Millionär.

Vom Handelsmann zum Reiseschriftsteller