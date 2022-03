Michael Rotschopf, geboren 1969 in Lienz, absolvierte seine Schauspielausbildung am Max-Reinhard-Seminar in Wien. Bereits während des Studiums holte ihn Claus Peymann ans Wiener Burgtheater, zu dessen Ensemble er anschließend fünf Jahre lang gehörte. Es folgten Engagements an deutschen und österreichischen Bühnen, u. a. am Volkstheater und Akademietheater in Wien, am Schauspiel Frankfurt, am Berliner Ensemble und bei den Salzburger Festspielen. Rotschopf arbeitete mit Theaterregisseuren wie Peter Zadek, Peter Stein, Martin Benrath und Adolf Dresden.



Fernsehzuschauern ist er aus den Krimi-Reihen Stolberg, SOKO Leipzig, dem Tatort und der mit dem Deutschen Fernsehpreis sowie dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichneten Serie KDD – Kriminaldauerdienst bekannt. Im Kino war Michael Rotschopf 2010 in Percy und Felix Adlons Ehedrama "Mahler auf der Couch" zu sehen. Michael Rotschopf ist zudem ein gefragter Interpret von Hörspielen und Hörbüchern. In der US-Erstaufführung von Bernd Alois Zimmermanns "Requiem für einen jungen Dichter" in der New Yorker Carnegie Hall trat er als Sprecher auf.