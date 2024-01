Brecht, das Genie, das ein neues Theater erschaffen will, liest Fleißers Schreibversuche, ermutigt sie, spürt den besonderen Ton der jungen Frau. Doch zunehmend will er, dass sie so schreibt, wie er es will. Er hält sie klein, bricht sie, benutzt sie. Mit seiner Berliner Inszenierung ihres Stückes "Fegefeuer in Ingolstadt" wird Fleißer mit nur 25 Jahren in der Theaterszene der Weimarer Republik bekannt. Inzwischen ist sie eine von "Brechts Frauen". Er verschafft ihr Verträge bei Verlagen, doch sie steht immer in seinem Schatten.