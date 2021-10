Was war dabei die spannendste Erkenntnis?

Kais Harrabi: Ich war erstaunt, wie emotional teilweise Museumsmitarbeiter und Leute geworden sind, die einen Bezug zu dieser Kunst in Gotha haben. Da merkt man wirklich, dass es nicht einfach nur ein Bild ist, das an einer Wand hängt oder irgendein Objekt, das in der Vitrine steht, sondern dass diese Objekte Menschen wirklich was bedeuten. Und das war für mich eine der spannendsten Erkenntnisse an dieser ganzen Recherche.

Mareike Wiemann: Spannend für mich waren auch die ethisch-moralischen Fragen, die sich aus den Themen ergeben. Sollte Beutekunst wieder nach Deutschland zurückkehren? Hat Deutschland einen Anspruch darauf, nach diesen schrecklichen Verbrechen, die die Nazis begangen haben? An welchen Ort gehört Kunst überhaupt? Ist es nicht egal, wo sie auf der Welt ausgestellt wird, solange sie denn ausgestellt wird und nicht irgendwo vergammelt? Da kann man ganz viel drauf rumdenken.

Kais Harrabi: Es sind einfach Fragen, die sich nicht abschließend klären lassen, weil es immer eine Debatte darum geben wird und auch geben muss. Diese Aufarbeitung finde ich sehr wichtig.

Was für ein Podcast erwartet die Hörerinnen und Hörer?

Kais Harrabi: Es sind fünf Folgen, grob geschätzt zwischen 20 und 30 Minuten jeweils. Wir erzählen spannende Geschichten. Ich glaube, wir versuchen so einen Investigativ-True-Crime-Vibe rüberzubringen.

Wer kommt alles zu Wort?

Podcaster Kais Harrabi arbeitet auch als Autor für MDR KULTUR. Bildrechte: MDR/Florian Leue Kais Harrabi: Wir haben mit sehr vielen Leuten gesprochen, teilweise auch mit sehr illustren Gestalten. Und wir haben uns natürlich auch mit Akten beschäftigt. Wir haben Bücher gewälzt, sind sehr tief in das Thema eingestiegen und fast auch ein bisschen drunter begraben worden.



Mareike Wiemann: Ich war mehrmals in Gotha bei der Stiftung Schloss Friedenstein, habe mit dem Sammlungsdirektor gesprochen, mit einer Provenienzforscherin. Ich bin nach Berlin gefahren, habe dort mit dem Zentrum Kulturgutverluste gesprochen. Mit einer Anwältin, die in den Kunstraub involviert war, mit zwei Ermittlern, von der Polizei aus DDR-Zeiten und heute, die damit befasst waren. Also, es sind wirklich ganz verschiedene Leute.

Kais Harrabi: Aber alle sind irgendwie involviert in diese Geschichten über verlorene oder verloren geglaubte Kunst, die einen Gotha-Bezug hat. Ob sie zurückkommt oder nicht, das will ich nicht verraten. Aber für viele Stücke gibt es tatsächlich so etwas wie ein Happy End.