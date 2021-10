Bildrechte: Anne Osterloh

Anne Osterloh, 1965 in Halle/Saale geboren, studierte an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin. Engagements führten sie unter anderem ans Staatstheater Nürnberg, ans Schauspiel Leipzig, ans neue theater halle, ans Theater Vorpommern und an die Sophiensäle Berlin. Von 2006-2016 war sie Ensemblemitglied am Theaterhaus Stuttgart.



Seit 2005 ist Anne Osterloh auch als Theaterregisseurin und seit 2011 als Dokumentarfilmerin tätig. 2017 hatte ihr Dokumentarfilm "Umzug in drei Akten – Eine Baustellen-Oper" beim rbb Premiere. Es folgte 2019 der Dokumentarfilm "Bitte nach Mitte" über die Schauspielschule "Ernst Busch". Anne Osterloh ist Dozentin im Fach Schauspiel an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin.