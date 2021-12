Das Hörspiel "Abschied von Gülsary" beginnt damit, dass der alte Hirte Tanabai seinen Hengst Gülsary auf dessen letzten Gang begleitet. Gülsary ist Tanabais Gefährte, als Passgänger zeichnet ihn eine besondere Gangart aus: Er vermag beide Beine einer Seite gleichzeitig anzuheben, das ist selten.



Wie sie beide auf dem Weg vom Tal in die Berge sind, kommen Erinnerungen hoch an vergangene Zeiten. Wie Tanabai die Revolution erlebte, wie die Kolchose gegründet wurden, wie er die Ärmel hochgekrempelt hatte, damit eine neue bessere Welt entstehen kann. Doch dann scheitert die Theorie an der Praxis. Laut Parteiauftrag soll Tanabai von einem Tag auf den anderen eine Schafherde übernehmen. Seinen Zuchthengst Gülsary muss er an den Parteivorsitzenden abgeben, der sich mit dem prächtigen uneinholbaren Tier schmücken will – und ihm Fesseln anlegt. Beide müssen lernen, mit einem Mangel an Freiheit zu leben.