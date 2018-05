Das neue Hotzenplotz-Abenteuer erscheint am 25. Mai 2018. Die an das Original angelehnten Illustrationen stammen von Thomas Saleina.

Das neue Hotzenplotz-Abenteuer erscheint am 25. Mai 2018. Die an das Original angelehnten Illustrationen stammen von Thomas Saleina.

Das neue Hotzenplotz-Abenteuer erscheint am 25. Mai 2018. Die an das Original angelehnten Illustrationen stammen von Thomas Saleina. Bildrechte: Thienmann-Verlag

Wiederentdeckung "Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete" im Handel Neuer Hotzenplotz bietet wenig Überraschungen

Hauptinhalt

Seit Freitag liegt das neue Abenteuer des Räuber Hotzenplotz in den Buchläden. Die Anfang des Monats vom Thienemann-Esslinger Verlag als spektakuläre Neuentdeckung gefeierte Ausgabe, ist jedoch nicht ganz so unbekannt wie gedacht. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, war das Stück bereits 1969 in "Das große Reader's Digest Jugendbuch 10" erschienen. Seine Tochter Susanne Preußler-Bitsch brachte dieses Bühnenstück nun in eine Prosa-Form. MDR KULTUR-Literaturredakteurin Britta Selle hat den "neuen Hotzenplotz" gelesen und auf Preußlerische Qualität geprüft.