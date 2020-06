Die figurenreichen Bildwerke zeigen Szenen aus dem Leben der beiden Hauptapostel Petrus und Paulus. Papst Leo X. hatte den Ausnahmekünstler 1514 mit Teppichentwürfen für die weitere Ausgestaltung der Sixtinischen Kapelle beauftragt. Über ein Jahrhundert später wurden in der englischen Manufaktur Mortlake weitere Teppich-Serien nach den Entwürfen Raffaels nachgewebt. Eine Folge davon konnte August der Starke 1728 erwerben. In heutiger Zeit sind sie ein besonderer Teil der Sammlung Alte Meister. Sie verfügt laut Co-Kuratorin über sechs Tapisserien, die für die Ausstellung mit Leihgaben aus dem Mobilier National in Paris vervollständigt wurden.

"Weide meine Schafe" lautet der Titel dieses Wandteppichs Raffaels. Bildrechte: SKD/Alexander Peitz

Die Rudolf-August-Oetker-Stiftung hatte sich finanziell für die aufwendige Restaurierung engagiert. In den letzten zwölf Jahren waren die Teppiche in Dresden nicht zu sehen. Jetzt entfalten sie im sogenannten Winckelmann- Forum wieder ihre ganze Wirkung. Die übten sie über die Jahrhunderte auch auf viele andere Künstler aus: Goethe erwähnt sie in der "Italienischen Reise", Aretino sieht in ihnen einen Wendepunkt in Geschmack und Stil. Dürer, Poussin, Rubens, Rembrandt und viele andere gehörten zu den Bewunderern, die sich Haltungen oder Figurenkonstellationen absahen. Monumentale Figuren und weite Landschaftsbilder als Hintergründe – damit wagte Raffael laut Stephan Koja etwas Neues. Der Direktor der Galerie Alte Meister ist auch Kurator der Ausstellung.