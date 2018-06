Der Schriftsteller Ralf Rothmann hat die Vergabe von Literaturpreisen kritisiert. Hinter diesen Preisen verberge sich immer mehr der Marketinggedanke. Auf den Inhalt der Bücher selbst käme es kaum noch an. "Literatur ist nicht Formel 1", sagte Rothmann MDR KULTUR. In der Literatur könne es nicht das beste Buch oder den besten Autor geben.

In den vergangenen zwanzig Jahren, so der Schriftsteller weiter, habe der Marketing-Gedanke die Literatur immer mehr geprägt: "Es zählt überhaupt nicht mehr, was in diesen Büchern steht. Es zählt eigentlich nur noch, wie sie sich verkaufen." Literaturpreise wie der Preis der Leipziger Buchmesse und der Deutsche Buchpreis seien "Marketingpreise". Dahinter stecke eine Maschinerie. Rothmann resümiert: "Da steckt man hinten einen Dichter rein - und vorne kommt ein Marketingpudel raus."

Ralf Rothmann wurde 1953 in Schleswig geboren. In seinen Romanen, Erzählungen und Gedichten beschäftigt er sich viel mit der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Mit Blick auf Kriege aus Vergangenheit und Gegenwart sagte er MDR KULTUR, er glaube, die Menschen seien zu schwach, um aus der Geschichte zu lernen. "Wir sind wahrscheinlich dazu verurteilt, immer und immer wieder dieselben Fehler und dieselben Gräuel durchzumachen", so Rothmann. Dennoch bleibe da immer die Hoffnung, "dass sich da irgendwo doch noch mal was Zivilisatorisches heraus entwickelt."



Rothmann hat zuletzt seinen Roman "Der Gott jenes Sommers" veröffentlicht. Sein Roman "Im Frühling sterben" wurde in 25 Sprachen übersetzt. Der Schriftsteller wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Evangelischen Buchpreis, dem Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem Heinrich-Böll-Preis.