Songs hämmern wie eh und je

Um den Höreindruck am besten zu beschreiben, müsste man eigentlich den Kellner fragen, denn der war den ganzen Tag in diesem Raum und hat das Album also ungefähr 20 Mal nonstop gehört. Was ich für eine reife Hörerleistung halte. Ich habe es mir einmal zu Gemüte geführt. Elf Songs mit Titeln wie "Puppe", "Ausländer", "Zeig Dich" und den beiden bereits bekannten Liedern, dem Aufreger "Deutschland" und "Radio".

Die Songs hämmern und klopfen wie eh und je bei Rammstein. Es klingt etwas geschliffener, etwas polierter als die rauhkantigen Vorgänger. Ich meine, mehrmals Schnittmengen oder Einflüsse aus dem Krautrock der Siebziger herausgehört zu haben. Und es gibt sogar eine Ballade: "Diamant". Ansonsten zeichnen sich Rammstein auch hier nicht mit Subtilität und Zwischentönen aus. Das sind Gitarrenriffs aus Metal und Hardrock, auch Synthesizer und Keyboards treiben immer auf den Refrain zu, der dann manchmal fast kindlich naive Töne trägt.

Eine Kehrtwende, eine Entwicklung im Sinne einer Zäsur oder eines Neuanfangs ist dieses Rammstein-Album sicher nicht. Johannes Paetzold, Musikkritiker

Texte über Tattoos und Sex

Cover des neuen Albums "Rammstein" Bildrechte: Universal Music/dpa Der Text beim Lied "Deutschland" war ein Aufreger, beim Song "Sex" ist er eher harmlos. Ich meine, den Ausdruck "dralles" Fleisch“ gehört zu haben. Ansonsten ist es ein hedonistisches Bekenntnis: Wir leben nur einmal, komm, lass uns Sex haben. Also Rammstein machen sicher keine Musik noch Texte für die Oberstufe. Ein bisschen mehr Grauen gibt es in Liedern wie "Puppe". Der kleine Junge bekommt täglich mit, wie seine Schwester sich prostituiert. Als Ablenkung drückt man ihm eine Puppe in die Hand, der er dann irgendwann den Kopf abreißt.

Soweit ich Rammstein Sänger Till Lindemanns von rollenden Rrr getränkte Wortreime in "Tattoo" verstehe, lässt er sich ein Tattoo stechen, damit sie immer bei ihm ist. Aber falls sie doch die Biege macht, sucht er sich dann künftig alle anderen gleichen Namens.

Immer noch international erfolgreich