Wie kam es dann zu dem Film? Eine Idee haben, ist ja das eine, aber dann das Drehbuch zu schreiben und den Film zu machen, ist ja nochmal etwas anderes.

Ein junger syrischer Student geht nach Syrien, weil er denkt, er könnte seinen Bruder retten. Das klappt nicht. Er kehrt zurück. Er hat eine Freundin, mit der er eigentlich sehr eng ist, und er trifft den Mörder seines Bruders wieder. Diese Geschichte gab es von Anfang an. Die habe ich in ein paar Tagen so geschrieben. Und dann begann ein sehr langer Weg der Finanzierung. 2011, als sich loslegte, haben alle noch gesagt: Wenn wir den Film finanzieren, er in zwei Jahren gedreht wird und dann in drei Jahren rauskommt, weiß gar keiner mehr, wovon die Rede ist. Das ist dann längst Geschichte. Und dann habe ich sehr dafür gekämpft und keinen Fernsehsender gefunden, aber viele Unterstützer bei den Filmförderungen gehabt und irgendwann mich entschieden, ohne Fernsehsender Filmförderung zu beantragen und die dann auch bekommen. Das hat aber Jahre gedauert, wovon das Drehbuch dann natürlich profitiert hat, weil es immer weiter verfeinert wurde.

Warum wollten Sie diesen Film machen?

Also zum einen ist das Thema Gewalt in uns etwas, was mich schon immer interessiert. Die Bereitschaft, die wir alle in uns haben, unter bestimmten Umständen Gewalt auszuüben und auch hineinzuschlittern in eine Situation der Gewalt, in der wir vielleicht plötzlich Dinge tun, von denen wir nie gedacht hätten, dass wir sie tun. Das hat mich schon immer umgetrieben. Und zum anderen ist mein Vater Syrer. Dadurch habe ich auch persönlich relativ viel mit dem Thema zu tun gehabt und auch Kontakt zu vielen Syrern. Deren Tragödie oder deren albtraumhaftes Lebensgefühl zu verfilmen, war dann irgendwann auch für mich fast wie ein Drang, also wie ein Muss. Eigentlich habe ich an etwas anderem geschrieben, aber dann gab es diesen Umbruch vom Arabischen Frühling in diese Bürgerkriegssituation. Es prasselten Geschichten auf mich ein, um mich herum.

Ein Studium und seine Freundin: Der Protagonist Karim im Film "Nur ein Augenblick" hat seinen Platz in Deutschland eigentlich gefunden. Bildrechte: Sören Schulz/Neue Impuls Film Während ich geschrieben habe, habe ich einen Libyer getroffen, der in Berlin studierte, Umwelttechnik wie meine Hauptfigur, und dessen Bruder auf einer Demonstration von der Armee verschleppt wurde. Innerhalb von drei, vier Tagen hat er entschieden, nach Libyen zu ziehen und gegen Gaddafi zu kämpfen. Die Begegnung war sehr beeindruckend für mich. Ein junger Student, dessen Leben und Lebensgefühl meinem ähnelte, der mir glaubhaft schildern konnte, was ihm da passiert ist, so dass ich nachvollziehen konnte, wie er innerhalb von ein paar Tagen plötzlich zur Waffe greift. Das hat mich erschreckt, wie nachvollziehbar das ist.

Sie haben mit Syrern gedreht. Wie war das bei den Dreharbeiten?

Ich hatte einen syrischen Regieassistenten. Er kam gerade aus Homs und war seit zwei Jahren in Deutschland. Er hat die Organisation der ganzen Komparserie übernommen, also über Facebook, über diese ganzen kleinen Gruppen die Leute organisiert. Die Leute, die dann kamen, haben zum Teil tatsächlich in der in der Freien Syrischen Armee gekämpft. Sie waren zum Teil wirklich im Gefängnis gewesen und es waren sehr viele dabei, die noch gar nicht lange in Deutschland waren. Alle waren durchweg ganz glücklich über die Dreharbeiten und haben sich sehr gefreut, dass wir ihre Lebenssituation so ernst genommen haben. Wir haben beim Drehen versucht, sehr respektvoll miteinander umzugehen. Es war für das Team auch belastend, einen Krieg zu verfilmen, der parallel gerade in echt stattfindet. Wärend der Dreharbeiten von "Nur ein Augenblick" Bildrechte: Sören Schulz/Neue Impuls Film

Der Protagonist im Film, Karim, ist ein syrischer Bürger, der als Exilant hier in Deutschland lebt, studiert und dann zurückgetrieben wird. Man könnte sagen: Das ist jetzt keine deutsche Geschichte. Was hat sie mit uns Deutschen zu tun?