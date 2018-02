Jörgen Skafte Rasmussen - Der Motorrad-König von Zschopau

Ein guter Kapitalist?

Nun ist er der König im Erzgebirge und einer der ganz großen Wirtschaftsbosse in Deutschland, der in Zwickau und Berlin-Spandau sogar Autos der Marke DKW montieren lässt. Selbst an der Produktion von Flugzeugen und Kleintransportern hat er eine Aktie. Zschopau ist nun eine Industrie-Metropole. Um der Wohnungsnot Herr zu werden, lässt Rasmussen eine ganze Werkssiedlung, die DKW-Siedlung, errichten. Einfache Häuschen für Arbeiter und Angestellte. Zudem schloss er für seine Arbeiter eine Kranken- und eine Arbeitslosenversicherung ab. Jörgen Skafte Rasmussen – der gute Kapitalist? Vielleicht. Zur Überlieferung gehört, dass er in Stoßzeiten selbst mit montiert. Und fest steht: DKW-Arbeiter verdienen gut bis sehr gut.

Horch, AUDI, Wanderer und DKW werden zwangsvereinigt

Getriebe und Motoren, Kühlschränke und Kleintransporter, Sportwagen und Rennstall: DKW wächst und wächst. Rasmussen investiert – nicht selten auf Pump. 1930 erschüttert die Weltwirtschaftskrise den sächsischen Fahrzeugbau. Wie Blei stehen die noblen Zwei- und Vierräder in den Verkaufssalons. Da drängt die Sächsische Staatsbank auf einen Zusammenschluss der Produzenten Horch, AUDI, Wanderer und DKW. Im Zeichen der vier Ringe werden sie zwangsvereinigt. Die Verhandlungen finden zu Teilen in der Rasmussen-Villa statt. Dort soll mutmaßlich die Geburtsurkunde der Autounion, heute AUDI Ingolstadt, unterzeichnet worden sein. Bis Ende 1934 sitzt Rasmussen im Vorstand der Autounion. Doch es gibt Streit. Und Rasmussen geht. Oder richtiger: Er wird gegangen. Die vier Ringe, die das Logo der heutigen AUDI AG bilden, standen symbolisch für die Union aus Horch, Audi, Wanderer und DKW. Bildrechte: colourbox.com

Rasmussen wendet sich an Hitler

"Tatsache ist, dass sich die Spannungen innerhalb des Vorstandes der Autounion immer mehr zuspitzten. Rasmussen hatte wahrscheinlich die heimliche Hoffnung, dass sich über die Verstaatlichung seines Konzerns unter dem Namen Autounion eine gewisse Sanierung anbietet. Dass sich die wirtschaftliche Lage stabilisiert und er seinen Betrieb wieder übernehmen kann. Also praktisch eine Reprivatisierung dieser ganzen Angelegenheit. Dass diese Rechnung so nicht aufgegangen ist, hat ihn verbittert", so der DKW-Experte Frank Heyde. Womöglich aus Frustration begeht Rasmussen den wohl größten Fehler seines Lebens: Er wendet sich an Adolf Hitler und hofft, dass der Diktator ihn zurück in die alte Position hievt. Hitler übernachtet angeblich sogar auf Einladung Rasmussens in der Villa bei Zschopau.

Rasmussen hat sich 1934 in einem Interview mit einer dänischen Zeitung als Verehrer Adolf Hitlers zu erkennen gegeben. Das hatte sicherlich auch wirtschaftliche Gründe, denn im damaligen Deutschen Reich in dieser Größenordnung erfolgreich wirtschaftlich zu agieren, war natürlich mit gewissen politischen Kompromissen verbunden. Frank Heyde, DKW-Experte

1938 schenkt Rasmussen der Stadt Zschopau ein Glockengeläut für das Alte Rathaus - und zeigt sich gesellig unter den örtlichen Nazi-Größen. Ähnliche Bilder gibt es auch von Ferdinand Porsche und anderen Groß-Industriellen. Die Anbiederung an das Regime bleibt ein Makel, ein Tiefpunkt in Rasmussens Lebensbilanz. "So hat Rasmussen auf persönlichen Anweisung Hitlers eine Entschädigung von über einer Million Reichsmark erhalten und dazu den Doktor-Ingenieur der Technischen Hochschule Dresden", erzählt DKW-Experte Heyde. Die Abfindung von 1,3 Millionen Reichsmark entspricht der heutigen Kaufkraft von gut fünf Millionen Euro.

Tragischer Lebensabend

Rasmussen ist raus aus dem aktiven Geschäft. Sein ältester Sohn Hans Werner Rasmussen bleibt in leitender Position: Als Geschäftsführer bei Framo in Frankenberg-Hainichen, dem späteren Barkas-Werk. Aber das Abenddämmern des Vaters gerät tragisch: 1939 erliegt Rasmussens Tochter Ilse einer schweren Krankheit. Und nach dem Krieg wird sein Sohn Hans Werner von der sowjetischen Besatzungsmacht verhaftet und in ein Internerierungslager geschleppt, wo er noch 1945 stirbt. Rasmussen selbst ist noch immer dänischer Staatsbürger und kann über Flensburg nach Kopenhagen fliehen.

Von seinen vier Kindern waren zu der Zeit schon zwei tot. [...] Er hatte in Deutschland im Prinzip alles verloren; seine Immobilien lagen im Bereich der sowjetischen Besatzungszone, er hatte also keinen direkten Zugriff mehr. Frank Heyde, DKW-Experte

Startschuss für die AUDI AG und MZ

In Sachsen beginnt das personelle Ausbluten - unter Mitnahme von technischen Unterlagen in den Westen. Dort startet die Autounion, heute AUDI AG, neu durch. Trotz der Industrie-Demontagen durch die UdSSR halten die Arbeiter den Geist des Alten hoch und etablieren auf DKW-Basis das "Motorradwerk Zschopau" MZ, das später zu den stückzahlstärksten Motorrad-Bauern der Welt zählt. Arbeiterin bei der Montage einer MZ-Maschine ES 150 in der Fertigungshalle des VEB Motorradwerkes Zschopau. Bildrechte: IMAGO

Die RT 125 ist das meistkopierte Motorrad der Welt. Es sind insgesamt mit Lizenzbauten über fünf Millionen Exemplare gebaut worden. Übrigens auch von Harley Davidson und Yamaha. Frank Heyde, DKW-Experte

Bis in die 70er-Jahre kann die MZ-Sportabteilung auf der Straße international mithalten. Im Enduro-Bereich dominieren MZ-Werksfahrer um Stars wie Harald Sturm oder Jens Scheffler sogar bis weit in die 80er. Doch nach 1990 kann MZ nicht gerettet werden. Die Motorradstadt Zschopau ist Geschichte. In Dänemark versucht Rasmussen mit seinem Sohn Ove in den 50er-Jahren die Marke DISA als neue Motorradlinie zu etablieren. Doch DISA-Zweiräder kommen über Kleinserien nicht hinaus. Nach Zschopau ist er nie mehr zurückgekehrt. Jörgen Skafte Rasmussen, der die Deutschen mobil machte, stirbt 1964 im Alter von 86 Jahren in Kopenhagen.