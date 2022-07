Auf dem Besetzungszettel erst an Position Nummer vier, aber hinsichtlich seiner Bühnenwirkung in der Pole-Position, agiert Tom Pauls in der Rolle des Holländer-Michel. Während sich so mancher im Publikum noch fragt, ob der große kleine Mann des sächsischen Humors, der so gerne die legendäre Ilse Bähnert gibt, denn auch einen richtig bösen Dämon spielen kann, legt Tom Pauls los – wie kein zweiter an diesem Abend.

Schauspieler Tom Pauls sticht auf der Felsenbühne Rathen mit seiner Vielfältigkeit als Holländer-Michel hervor. Kabarettist Pauls ist vor allem für seine Rolle der Ilse Bähnert bekannt. Bildrechte: Martin Förster