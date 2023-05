"Das kalte Herz" von Wilhelm Hauff ist ein Klassiker. Nicht nur der Märchenliteratur, sondern seit dem legendären Defa-Streifen aus dem Jahr 1950 auch einer der Filmgeschichte. Wie funktioniert der Schwarzwald aber in der freien Theaternatur, in der sächsischen Schweiz? Die Antwort, die auf der Felsenbühne Rathen gegeben wird lautet: Als Stück für die ganze Familie.

Peter Kube, der Schauspieldirektor an den Landesbühnen Sachsen, hat eine knapp zweistündige Theaterfassung geschrieben. Die wird dem Geist des Originals gerecht. Sie zitiert ein bisschen den Defa-Klassiker, den das ältere Publikum rund um Dresden bestens kennt, wendet sich in Sprache und spielerischem Ansatz aber auch einem jungen Publikum zu.

Auf dem Besetzungszettel erst an Position Nummer vier, aber hinsichtlich seiner Bühnenwirkung in der Pole-Position, agiert Tom Pauls in der Rolle des Holländer-Michel. Während sich so mancher im Publikum noch fragt, ob der große kleine Mann des sächsischen Humors, der so gerne die legendäre Ilse Bähnert gibt, denn auch einen richtig bösen Dämon spielen kann, legt Tom Pauls los – wie kein zweiter an diesem Abend.