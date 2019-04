Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste hat zwei Millionen Euro für die Suche nach NS-Raubgut bewilligt. Wie das Zentrum in Magdeburg am Mittwoch mitteilte, werden in diesem Jahr bisher 20 Projekte der Herkunftsforschung gefördert. Unter den Antragstellern seien Museen, wissenschaftliche Institutionen, Archive und eine Privatperson. Gilbert Lupfer, wissenschaftlicher Vorstand des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste, sagte, die Projekte hätten Leuchtturmcharakter und seien von ungemeiner Bedeutung für die Provenienzforschung.