Das am Donnerstag von der Band Rammstein veröffentlichte Musikvideo zu ihrem Song "Deutschland" hat für heftige Kritik gesorgt und eine Debatte über den Umgang mit Holocaust-Bildern ausgelöst. In einer Szene des Videos sind die Bandmitglieder als Häftlinge mit gelbem David-Stern am Galgen in einem Konzentrationslager zu sehen.