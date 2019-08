An einem Frühlingstag setze ich mich also hin, um über das Gehen zu schreiben – und stand wieder auf, weil ein Schreibtisch nicht der richtige Ort ist, um in größeren Maßstäben zu denken.

Und so nahm sie ihre Jacke vom Haken und wanderte in das Hügelland nördlich der Golden Gate Bridge. Auch wenn das vielleicht nur ein rhetorischer Kunstgriff ist, er bietet der Autorin den willkommenen Einstieg in ihr Buch.

Rousseau legte das Fundament für das Ideengebäude, in dem das Gehen selbst verehrt werden sollte. Er stellt Wandern zugleich als eine Übung in Einfachheit und als Mittel der Kontemplation dar.

Rebecca Solnit ist in den letzten Jahren vor allem durch ihre feministischen Essays und Streitschriften bekannt geworden und so nimmt es nicht wunder, dass sie diesem Thema viel Aufmerksamkeit widmet. Sie erinnert an die romantischen Heldinnen bei Jane Austen, die unerschrocken bei jedem Wetter lange Strecken zu Fuß gehen und daran, dass um 1900 in Kalifornien ein Bergsteigerclub erstmals Frauen aufgenommen hat.