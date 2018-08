Seine Ablehnung bekundete damals schon der Sprachwissenschaftler Peter Eisenberg von der Universität Potsdam, an der er vor 20 Jahren lehrte. Denn "das Deutsche ist leicht zu lernen, es hat eine starke innere Logik. Es gab keinen Grund, sich daran zu vergreifen", sagt er im Gespräch mit MDR KULTUR. Der einzige Grund sei ein politischer gewesen, kein orthografischer. "Ich habe immer etwas dagegen, wenn sich Politik über Sprache hermacht." Ursprünglich sei die Debatte um die deutsche Ortografie eine West-Ost-Annäherung gewesen, so Eisenberg. Seit der Ära Willy Brandt und seiner neuen Politik des "Wandels durch Annäherung" habe die Politik immer wieder Themen gesucht, die man gemeinsam mit der DDR bearbeiten konnte. Ein solches Thema sei auch die Rechtschreibung gewesen, so Eisenberg. So eine Orthografiereform sei ein passender Gegenstand gewesen, weil unverfänglich, ja "harmlos" und weil sich es sich zugleich um ein "bedeutendes gemeinsames kulturhistorisches Faktum" handelte.