Ein emailliertes Werbeschild der 'Philipp Reclam Universal-Bibliothek' von 1905 Bildrechte: dpa

Ein paar Ohrensessel laden zum Niederlassen und Schmökern ein. Das ist auch der Tipp des Leiters Marquardt für das recht kleine Museum und sagt: "Am besten sieht man alles, wenn man sitzt. Ist wirklich so." Mit über 10.000 Heften gibt es mehr als genug Lesestoff. Ein Drittel der Gesamtproduktion von Reclams Universal-Bibliothek steht somit zum Durchblättern in zwei großen Regalen bereit. Die Universal-Bibliothek ist die älteste Taschenbuchreihe Deutschlands und das prominenteste Produkt des Verlages.



Es ist Marquardts eigene Sammlung, die hier ausgestellt wird, und um diese möglichst komplett zu haben, ist er überall auf Jagd nach den kleinen Heften gegangen. So suchte er auch gezielt in Städten, in denen früher einmal Deutsch gesprochen wurde, zum Beispiel Prag, Budapest oder auch Windhuk in Namibia.