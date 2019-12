Der Gitarrist war maßgeblich an den beiden kommerziell erfolgreichsten Alben "Blood Sugar Sex Magik"(1989) und "Californication" (1999) beteiligt. Mit seiner Beteiligung veröffentlichte die Band, die im Kern aus Sänger Anthony Kiedis, Drummer Chad Smith und Bassist Flea besteht, ihre großen Hits wie "Road Trippin‘", "Californication", "Give it away" und "Under The Bridge".