Dass die Verantwortung für die Stasi-Unterlagen ab 2021 auf das Bundesarchiv übergehen wird, stellt für Regina Schild einen "Cut" dar. "Es ist gut, dass ich jetzt aufhöre. Ich habe bis hierhin die Behörde gestaltet, aufgearbeitet und vielleicht auch ein Stückchen geformt. Und jetzt kommt ein neuer Abschnitt, aber den muss ich ja nicht mitgestalten", so Schild im Gespräch mit MDR KULTUR. Im Moment sei der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen unabhängig und nur dem Bundestag verpflichtet. Noch könne er auch politisch wirken. Kritisch bemerkt sie, dass das ab 2021 dann nicht mehr so sei. "Ich bin gespannt, wo der Weg hingeht", so Schild.