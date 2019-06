Regisseur Franco Zeffirelli Bildrechte: imago/Golovanov/Kivrin

Als Regisseur setzte er mehr als 30 Theaterstücke und Opern in Szene. In Filmen wie "Callas Forever" (2002), "Pagliacci" (1981) und "La Bohème" (2008) übernahm er teilweise mehrere Rollen gleichzeitig: als Opernregisseur, Produzent und Kostümdesigner.



Zeffirelli wurde am 12. Februar 1923 als Sohn eines Kaufmanns geboren. Da sowohl seine Mutter als auch sein Vater mit anderen Partnern verheiratet waren, konnte er deren Namen nicht annehmen. Seine Mutter gab ihm den Namen "Zeffiretti", was "leichte Brise" auf Italienisch bedeutet. Ein Schreibfehler auf seiner Geburtsurkunde machte aus ihm jedoch Franco Zeffirelli.