Der japanische Regisseur Isao Takahata ist tot. Wie japanische Medien am Freitag berichteten, starb er im Alter von 82 Jahren in einem Krankenhaus in Tokio. Takahata gründete zusammen mit dem Animationsfilmregisseur Hayao Miyazaki das "Studio Ghibli", das für seine Anime-Produktionen wie "Prinzessin Mononoke" oder "Chihiros Reise ins Zauberland" bekannt ist.

Isao Takahata wurde am 29. Oktober 1935 im japanischen Ujiyamada geboren. Während des Zweiten Weltkriegs überlebte er im Alter von neun Jahren einen Bombenangriff der amerikanischen Luftstreitkräfte. Die Erinnerungen an dieses Ereignis verarbeitete er in vielen seiner Filme. Er hat Französische Literatur an der Universität Tokio studiert und arbeitete danach in einem Zeichentrickstudio, wo er seinen späteren Weggefährten Hayao Miyazaki kennenlernte.