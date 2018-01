Jim Jarmusch wurde 1953 in der Kleinstadt Cuyahoga Falls in Ohio geboren.

Jim Jarmusch wurde 1953 in der Kleinstadt Cuyahoga Falls in Ohio geboren. Bildrechte: dpa

65. Geburtstag des US-Regisseurs Jim Jarmusch und die Geheimnisse seiner Filme

Der Independent-Regisseur mit dem weißen Wolkenhaarschnitt steht für hochkarätiges Kino. Filme wie "Stranger than Paradise", "Down by Law", "Mystery Train" und "Dead Man" machten ihn bekannt. Dabei meint Jarmusch, an ihm sei eigentlich ein Musiker verloren gegangen. Am 22. Januar wurde er 65 Jahre alt. Ein Porträt.

von Thomas Hartmann, MDR KULTUR