Die 1966 in Halle geborene Crombholz studierte Schauspiel an der Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" in Potsdam und später Regie am Wiener Max-Reinhardt-Seminar. Nach Stationen unter anderem an den Theatern in Rostock, Heidelberg und am Bayerischen Staatsschauspiel München war Crombholz 13 Jahre Hausregisseurin am Theater Graz.