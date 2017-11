Am Morgen des 19. Oktober 2016 nähern sich Beamte des nordbayrischen SEK dem Haus von Wolfgang P. Sie sollen dem Angehörigen der Reichsbürger-Szene seine Waffensammlung abnehmen. Als die Einsatzkräfte die Tür öffnen wollen, eröffnet er das Feuer – ein 32-jähriger Polizist wird getötet , mehrere seiner Kollegen verletzt. Ein Jahr später wird Wolfgang P. zu lebenlanger Haft verurteilt. Die Tat machte das Phänomen Reichsbürger einer breiten Öffentlichkeit bekannt, allerdings hält Herausgeber Andreas Speit im Vorwort von "Reichsbürger – Die unterschätzte Gefahr" fest:

Doch die alltägliche Gewalt gegen Andersdenkende, wozu auch Übergriffe durch Reichsbürger gehören, findet nach Einschätzung von Opferberatungen keine ausreichende Beachtung in der Öffentlichkeit, obwohl die Taten spürbar brutaler geworden sind.

Zwölf Wissenschaftler und Journalisten beleuchten in "Reichsbürger – Die unterschätzte Gefahr" eine Szene, deren Protagonisten auch von Sicherheitsbehörden lange als Spinner abgetan worden waren. Im Kapitel "Kein Frühwarnsystem" von Paul Wellsow, Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag heißt es dazu:

... Dass das Phänomen über all die Jahre unterschätzt wurde, zeigen auch die Zahlen der Reichsbürger. Waren es Mitte 2016 nur wenige Hundert, zählte man ein Jahr später fast 13.000. Sie sind aber nicht erst in den vergangenen Monaten zu Anhängern der Reichsbürgerideologie geworden. Man hatte sie einfach nicht gezählt und schaute nun erst genauer hin.

Buchcover: Reichsbuerger - Die unterschätzte Gefahr - Sachbuch von Andreas Speit Bildrechte: Christoph Links Verlag

Druiden, Fürstentümer, Königreiche, Selbstverwalter - Manches wirkt auf den ersten Blick schrill und verschroben. Nicht alle Reichsbürger und Selbstverwalter hängen einer geschlossenen extrem rechten Ideologie an, doch die Grenzen sind fließend. Antisemitismus und Antiislamismus brechen sich seit Jahren beispielsweise in Drohungen gegen jüdische und muslimische Einrichtungen Bahn. So schreibt die Journalistin Gabriela Keller im Kapiel "Sonnenstaat und Lichtgestalten":