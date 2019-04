Mit der Romantikkomödie "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück" gelang Renée Zellweger 2001 ein Erfolgsfilm. Sie spielte eine Single-Frau Anfang 30, die nicht nur mit vermeintlichen Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sondern auch auf der ewigen Suche nach dem Traummann ist. Der Komödie, in der Zellweger an der Seite von Colin Firth und Hugh Grant spielte, folgten noch zwei Fortsetzungen.

Renée Zellweger in dem Film "My Own Love Song". Bildrechte: imago/ZUMA Press

Ernst und zugleich musikalisch zeigte sich Zellweger im Film "My Own Love Song", in dem sie eine im Rollstuhl sitzende Sängerin spielte. Dafür sang sie eine Coverversion des Bob-Dylan-Songs "Life Is Hard".

Peyton Reed und Renée Zellweger im Film "Down with Love – Zum Teufel mit der Liebe!". Bildrechte: imago images / Prod.DB

"Down with Love – Zum Teufel mit der Liebe!" hieß es 2003 für Zellweger. Der Film wurde inspiriert von den Doris-Day-Filmen der 60er-Jahre. Eine turbulente Liebeskomödie, die die Filmklischees dieser Epoche karikiert.

Renée Zellweger in einer Szene der Komödie "New in Town – Eiskalt erwischt". Bildrechte: imago/EntertainmentPictures

In der Komödie "New in Town – Eiskalt erwischt" (2009) musste Renée Zellweger karriereorientierte Protagonistin aus dem sonnigen Florida in das bitterkalte New Ulm in Minnesota reisen. Die Dreharbeiten fanden bei bis zu minus 47 Grad statt.