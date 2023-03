Um es auf den Punkt zu bringen: Das Tier-Mensch-Verhältnis war für beide Forscher das zentrale Element. Christian Ludwig Brehm hat am Beispiel der Vögel die Schöpfung in ihrer Schönheit und Vielfalt beschrieben. Alfred Brehm hat dann bereits die Ideen von Charles Darwin in seine Forschungsreisen und Tierbeschreibungen einfließen lassen.

Dieses Tier-Mensch-Verhältnis wird in unterschiedlichen Themenräumen inszeniert. Ein Glanzstück der Ausstellung ist zum Beispiel die wandhohe Vitrine voller Vogelpräparate. Dort sind 93 Vögel versammelt, die Christian Ludwig Brehm als Brutvögel in Renthendorf beschrieben hat. Und es ist jeweils gekennzeichnet, welche Art noch vorkommt und welche nicht.

Jeder kann im Stillen nachrechnen, es vor allem aber sehen, wieviel Schönheit und Vielfalt wir verloren haben. Ähnlich anschaulich geht es in der Küche zu beim Thema "Tiere essen": Da brutzeln Krammetsvögel in der Pfanne, und daneben hängen Leimrute und Vogelbauer. Im oberen Stockwerk gibt es den Themenraum "Tiere in fremden Welten". Dort wird daran erinnert, dass Alfred Brehm Direktor des Tierparks Hagenbeck in Hamburg war und Direktor eines Aquariums in Berlin. Und es wird die Frage gestellt: Wie stehen wir heute zum Zoo, dürfen wir das noch?