Fast 1000 Vortragende treffen sich auf der re:publica in Berlin - die Frauenquote liegt dabei bei fast 50 Prozent Bildrechte: dpa

Branchentreff der digitalen Gesellschaft Die re:publica ist im Mainstream angekommen

Seit 2007 gibt es die re:publica als Branchentreff der digitalen Gesellschaft. Allein, dass es im Gründungsjahr noch keine Smartphones gab, zeigt, wie sehr sich die Medienwelt in den zwölf Jahren gewandelt hat. Auf der re:publica werden Antworten auf die sich stellenden Fragen gesucht, von Datenskandalen über Künstliche Intelligenz bis zu den ökonomischen Veränderungen durch die Digitalisierung. In diesem Jahr findet sie vom 2. bis 4. Mai in Berlin statt. Medienredakteurin Claudia Bleibaum war für MDR KULTUR vor Ort und berichtet über die aktuellen Schwerpunktthemen der Konferenz.