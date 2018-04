Arno Rink: "Späte Versuchung" Bildrechte: dpa

In der DDR zählte Rink zu den großen figurativen Malern. Sein Aufstieg begann in den 70er-Jahren. Rinks Gesellenstück war das Monumentalgemälde "Pariser Kommune", das er für das Armeemuseum der DDR in Dresden schuf. Es folgten Bilder wie "Spanien 1938", die zum Bildgedächtnis der DDR gehören.



Zu seinen Werken zählt auch "Späte Versuchung", der weibliche Akt stand oft im Mittelpunkt seiner Bilder. Er sei ein großer Freund der Frauen gewesen, der keinen Hehl aus seiner Leidenschaft gemacht hätte, bemerkte sein Maler-Kollege Neo Rauch. Rauch zählt zu den bekanntesten Schülern, die Rink an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) unterrichtete. Rink war selbst Student an diesem Haus, dessen Rektor und Prorektor er später wurde. Mehr als 40 Jahre wirkte er an der HGB. Er gilt als einer der bedeutendsten Wegbereiter der Neuen Leipziger Schule.